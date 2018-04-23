Меры по безопасности усилят в Басманном районе ко Дню Победы

Об этом 20 апреля проинформировал Максим Канушкин, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».

— Усиление мер связано с приближающимся Днем Победы. Теперь ключи от нежилых помещений в домах будут выдаваться строго по спискам. Раньше любой сотрудник телефонной, интернет— или другой компании мог легко получить доступ к чердакам или подвалам. Теперь списки будут именными, — поделился Максим Канушкин.

Он добавил, что сотрудники отдела безопасности учреждения планируют тщательнее проводить инспекции районных объектов.