Ремонт подъездов в Красносельском районе проверят сотрудники Жилищной инспекции

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» сдали на проверку Государственной жилищной инспекции Москвы три дома, где был проведен ремонт подъездов. Такой информацией поделился 23 апреля Александр Шишлов , главный инженер управляющей организации.

Работы провели по адресам: улица Садовая-Спасская, дом 1/2А; Московско-Казанский переулок дома 10 и 11/15.

— В подъездах покрасили стены и потолки, замени напольное покрытие. Наши сотрудники проверили входные группы дверей на наличие поломок. Кроме того, специалисты осмотрели электропроводку и лифтовое оборудование, отремонтировали его, а случае надобности заменили, — поделился Александр Шишлов.

Всего в районе в 2018 году запланирован ремонт 71 объекта домового хозяйства в рамках программы «Приведение в порядок подъездов многоквартирных жилых домов».