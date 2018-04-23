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В храмах Конькова отметили праздник жен-мироносиц
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В храмах Конькова отметили праздник жен-мироносиц 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В воскресенье в храме священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове была отслужена Божественная Литургия, после которой весь приход прошел крестным ходом вокруг храма.
Также в этот день в храме состоялся водосвятный молебен, после которого иерей Евгений Марков сердечно поздравил прихожанок храма — ведь этот день является праздником для всех христианок. Третье воскресенье пасхального цикла посвящено святым женам-мироносицам — обычным женщинам, Христовым ученицам. В честь праздника каждой женщине подарили гвоздику.
Стоит напомнить, что именно жены-мироносицы удостоились первыми получить весть о Воскресении Спасителя. Их самоотверженность и верность — пример для каждого христианина.
Праздничные торжества прошли и в храме в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» — там также отслужили литургию. После отпуста прихожанкам храма дарили цветы и конфеты.
Фото: hramvasilia.ru
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