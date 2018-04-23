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Детско-взрослая поликлиника на Дмитровке начнет принимать пациентов в 2020 году
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Детско-взрослая поликлиника на Дмитровке начнет принимать пациентов в 2020 году 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Детско-взрослую поликлинику на Дмитровском шоссе, вл. 107г. введут в эксплуатацию в 2020 году. Медицинское учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену. Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, в настоящее время ведутся проектные работы.
— Детско-взрослую поликлинику на севере столицы спроектируют с использованием 3D-технологии. Создание 3D-модели обеспечивает более детальную проработку и увязку архитектурно-планировочных и технологических решений с размещением внутренних инженерных систем здания, — уточнил Андрей Бочкарев.
Отметим, что в поликлинике будут оказывать амбулаторную медицинскую помощь первого уровня. (ео)
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