Детско-взрослая поликлиника на Дмитровке начнет принимать пациентов в 2020 году

Детско-взрослую поликлинику на Дмитровском шоссе, вл. 107г. введут в эксплуатацию в 2020 году. Медицинское учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену. Как сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев , в настоящее время ведутся проектные работы.

— Детско-взрослую поликлинику на севере столицы спроектируют с использованием 3D-технологии. Создание 3D-модели обеспечивает более детальную проработку и увязку архитектурно-планировочных и технологических решений с размещением внутренних инженерных систем здания, — уточнил Андрей Бочкарев.

Отметим, что в поликлинике будут оказывать амбулаторную медицинскую помощь первого уровня. (ео)