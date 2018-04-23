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Минтранс проработает с МИД проблему виз США для экипажей «Аэрофлота»
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Минтранс проработает с МИД проблему виз США для экипажей «Аэрофлота» 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Минтранс получил обращение авиакомпании "Аэрофлота" с просьбой решить вопрос выдачи виз экипажам перевозчика, которые летают в США. Минтранс взаимодействует с МИД по этой проблеме, отметил глава Минтранса Максим Соколов.
"Сейчас мобилизуемся с нашими дипломатами для решения этого вопроса", — передает слова министра ТАСС.
Но в ближайшие несколько месяцев приостановки прямых рейсов в США из России из-за нехватки виз для экипажей «Аэрофлота» не ожидается. У экипажей американских виз достаточно, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев.
Как назначенный перевозчик «Аэрофлот» продолжает летать в Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Майми. Спрос на эти направления довольно высокий и салоны самолетов не пустуют.
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