Ещё
Вешняковцы примут участие в Дне призывника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Вешняковцы примут участие в Дне призывника 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Во вторник, 24 апреля, в 14:00 на территории школы № 810, которая находится по адресу: ул. Красный Казанец, д. 3А, пройдёт праздник День призывника в Вешняках.
Организацией данного мероприятия занимаются муниципальные депутаты округа Вешняки и региональная общественная организация инвалидов региональных конфликтов и подразделений специального назначения.
В День призывника на одной площадке встретятся школьники из всех образовательных организаций нашего района. Учащихся ожидают несколько этапов увлекательных состязаний: им предстоит сборка/разборка автомата на время, поднимание шестнадцатикилограммовой гири, эвакуация «раненого», челночный бег и метание гранаты.
В программу торжественной части войдут показательные выступления представителей 138-го полка связи ВДВ. В течение всего праздника будет работать полевая кухня. К участию в Дне призывника приглашаются все жители района.
Управа района Вешняки: последние новости
На подъездах вешняковских домов вывешивается информация о должниках за ЖКУ Вешняковский сводный оркестр стал Лауреатом конкурса «Русская дорога» Глава управы побеседовал с жителями о массовых весенних работах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение186
Саргсян подал в отставку235
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир25
Кейт Миддлтон родила40
У россиян снова попросят денег251
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение