Вешняковцы примут участие в Дне призывника

Во вторник, 24 апреля, в 14:00 на территории школы № 810, которая находится по адресу: ул. Красный Казанец, д. 3А, пройдёт праздник День призывника в Вешняках.

Организацией данного мероприятия занимаются муниципальные депутаты округа Вешняки и региональная общественная организация инвалидов региональных конфликтов и подразделений специального назначения.

В День призывника на одной площадке встретятся школьники из всех образовательных организаций нашего района. Учащихся ожидают несколько этапов увлекательных состязаний: им предстоит сборка/разборка автомата на время, поднимание шестнадцатикилограммовой гири, эвакуация «раненого», челночный бег и метание гранаты.

В программу торжественной части войдут показательные выступления представителей 138-го полка связи ВДВ. В течение всего праздника будет работать полевая кухня. К участию в Дне призывника приглашаются все жители района.