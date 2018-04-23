Около 900 человек примут участие в параде Победы в Вологде

В торжественном марше в честь 9 Мая будет задействовано 25 коробок, которые промаршируют по улицам города и площади Революции. В общей сложности это порядка 900 человек. Сейчас проходят отдельные тренировки участников. А 6 мая состоится генеральная репетиция парада Победы.

«Маршрут парада мы не меняли. Он традиционно начинается с Кремлевской площади, пройдет по улицам Орлова, Мира, Козленской, Марии Ульяновой , далее коробки выходят на площадь Революции, где пройдут основные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Парадным маршем пройдут студенты ВИПЭ, Череповецкого высшего военного инженерного института радиоэлектроники, представители воинских подразделений из Чебсары, из Федотово, представители всех правоохранительных органов , силовых структур. В этом году даже выступили с инициативой вологжане и сформировали коробку из представителей организации «Боевое братство», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Административного департамента Алексей Никитин

Также планируется, что уже второй год подряд к параду присоединятся участники военно-патриотического движения «Юнармия». Они не только промаршируют в общем строю, но также будут стоять в карауле у Вечного огня, меняясь каждые 15 минут.

В торжествах, посвященных 9 мая, будут также задействованы около 150 добровольцев, представителей корпуса «Волонтеры Победы». Им предстоит сопровождать на места ветеранов, приглашенных в качестве зрителей на парад, работать в колонне «Бессмертного полка». Также добровольцы совместно с юнармейцами пронесут по площади Знамя Победы площадью 20 кв. м. Это копия знамени, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом.

Добавим, так же, как и все последние годы, завершится торжество шествием колонны «Бессмертного полка». Тысячи вологжан с портретами родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, пройдут единым строем. Колонна полка начнет формироваться в 9.15 на Кремлевской площади.