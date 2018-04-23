В Западном округе отметили 30-летие создания Всероссийского общества инвалидов

19 апреля в Культурном фольклорном Центре им. Л. Г. Рюминой собрались представители общества инвалидов всего округа и Москвы

Поблагодарили председателя А. И. Лебедеву, руководителя Детско-молодежного подразделения Т. М. Стаценко и каждого из членов Общества инвалидов Западной окружной организации МГО ВОИ за активную общественную работу и личный вклад в социальную реабилитацию и интеграцию граждан с ограниченными возможностями.

А после торжественной части, был организован замечательный и душевный концерт «Веселая ярмарка». Окунулись в ярмарочное веселье и посмотрели театральный колорит четырёх времён года. Увидели яркие вокально-хореографические номера в сопровождении оркестра народных инструментов: «Ехал на ярмарку ухарь купец», «Купите бублички», «Калинка», «Каргополочка», «Распрягайте» и многое другое.

В фойе фольклорного Центра, все желающие могли ознакомиться и присоединиться к проекту «Московское долголетие». Сотрудники ГБУ ТЦСО «Можайский» рассказали гостям о проводимых занятиях, как стать участником проекта, а также провели анкетирование, для выявления потребностей населения в кружках и клубах.

Ведущей мероприятия была Н. В. Мельяновская, пресс-центр ЗАО, член местного (окружного) политического совета местного отделения ВПП «Единая Россия» ЗАО города Москвы.

Большую помощь в организации торжества оказала С. Л. Ирхина, начальник Управления социальной защиты населения Западного административного округа города Москвы.

Это общество неравнодушных людей, объединённых желанием помогать людям с инвалидностью. Пусть будет неиссякаем источник сил, желаний и возможностей, дарующих людям веру, надежду, любовь!