Прокуратура обязала власти Гвардейска отремонтировать дороги

Дороги в Гвардейске отремонтируют. По решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Прокуратура Гвардейского района отреагировала на жалобу местных жителей и провела проверку.

«Установлено, что на проезжей части дороги по ул. Мелиораторов в г. Гвардейске в нарушение требований п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 имеются выбоины, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, угрожающие безопасности дорожного движения, то есть превышающие предельные размеры отдельных просадок, выбоин по длине 15 см., ширине — 60 см. и глубине — 5 см», — говорится в сообщении.

Прокурор обратился в суд с иском. Он потребовал администрацию устранить эти нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора, но с этим не согласились местные власти. Они попытались обжаловать решение в Калининградском областном суде.

«Апелляционным определением Калининградского областного суда решение Гвардейского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации округа — без удовлетворения. Исполнение решение суда находится на контроле прокуратуры района», — отмечают в пресс-службе.