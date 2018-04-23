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Прокуратура обязала власти Гвардейска отремонтировать дороги
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Прокуратура обязала власти Гвардейска отремонтировать дороги 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Дороги в Гвардейске отремонтируют. По решению суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Прокуратура Гвардейского района отреагировала на жалобу местных жителей и провела проверку.
«Установлено, что на проезжей части дороги по ул. Мелиораторов в г. Гвардейске в нарушение требований п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 имеются выбоины, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, угрожающие безопасности дорожного движения, то есть превышающие предельные размеры отдельных просадок, выбоин по длине 15 см., ширине — 60 см. и глубине — 5 см», — говорится в сообщении.
Прокурор обратился в суд с иском. Он потребовал администрацию устранить эти нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора, но с этим не согласились местные власти. Они попытались обжаловать решение в Калининградском областном суде.
«Апелляционным определением Калининградского областного суда решение Гвардейского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации округа — без удовлетворения. Исполнение решение суда находится на контроле прокуратуры района», — отмечают в пресс-службе.
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