Жители района Люблино приняли участие в общегородском субботнике 21 апреля

Активные жители района Люблино поучаствовали во втором общегородском субботнике. Массовая уборка прошла в сквере вблизи станции метро «Люблино» 21 апреля. Об этом сообщил представитель районной управы.

Жители района убирали листву, оставшуюся с осени, мусор, красили заборы, бордюры, лавочки, окапывали корни деревьев и белили их стволы. Также прошли озеленительные работы по программе «Миллион деревьев». Во время субботника работала традиционная полевая кухня.

В управе отметили заслугу одного из организаторов субботника — руководителя ГБУ «Жилищник района Люблино» Антона Манжулы, который заранее очистил фонтан. Благодаря этому в день субботника фонтан удалось запустить.