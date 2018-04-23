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Жители района Люблино приняли участие в общегородском субботнике 21 апреля
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Жители района Люблино приняли участие в общегородском субботнике 21 апреля 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Активные жители района Люблино поучаствовали во втором общегородском субботнике. Массовая уборка прошла в сквере вблизи станции метро «Люблино» 21 апреля. Об этом сообщил представитель районной управы.
Жители района убирали листву, оставшуюся с осени, мусор, красили заборы, бордюры, лавочки, окапывали корни деревьев и белили их стволы. Также прошли озеленительные работы по программе «Миллион деревьев». Во время субботника работала традиционная полевая кухня.
В управе отметили заслугу одного из организаторов субботника — руководителя ГБУ «Жилищник района Люблино» Антона Манжулы, который заранее очистил фонтан. Благодаря этому в день субботника фонтан удалось запустить.
Школы, принявшие наиболее активное участие в субботнике, были награждены благодарственными письмами. Награды также получили представители местного отделения партии «Единая Россия» и активисты районной молодежной палаты. (мю)
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