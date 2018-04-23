Тюменские селекционеры возьмутся за рекламу

Селекционеры Тюменской области готовы обеспечить российские регионы продукцией своих семеноводческих хозяйств.

По данным начальника управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности областного департамента АПК Леонида Бакшеева, потребности тюменских аграриев, производящих товарное зерно, в посадочном материале сегодня закрыты на 100%. При этом общая доля сортов тюменской селекции в посевах зерновых и зернобобовых культур составляет 47%, а в посевах овса — 94%. Кондиционность семенного фонда яровых зерновых и зернобобовых превышает 99%.

Основной проблемой при продвижении и реализации семян сельхозкультур за пределы области является слабая реклама тюменских сортов в других регионах, уверен директор ООО «НПК „Агроальянс“ Юрий Щетин.

Как сообщили „Уралинформбюро“ в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, для решение этого вопроса совместно с Институтом сельского хозяйства Северного Зауралья ФГБУН ФЦ „Тюменский научный центр СО РАН“ потенциальным покупателям разосланы семена для демонстрационных посевов. В планах — решение вопроса перебоев с подвижным составом для транспортировки сортового зерна.