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Тюменские селекционеры возьмутся за рекламу
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Тюменские селекционеры возьмутся за рекламу 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Селекционеры Тюменской области готовы обеспечить российские регионы продукцией своих семеноводческих хозяйств.
По данным начальника управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности областного департамента АПК Леонида Бакшеева, потребности тюменских аграриев, производящих товарное зерно, в посадочном материале сегодня закрыты на 100%. При этом общая доля сортов тюменской селекции в посевах зерновых и зернобобовых культур составляет 47%, а в посевах овса — 94%. Кондиционность семенного фонда яровых зерновых и зернобобовых превышает 99%.
Основной проблемой при продвижении и реализации семян сельхозкультур за пределы области является слабая реклама тюменских сортов в других регионах, уверен директор ООО «НПК „Агроальянс“ Юрий Щетин.
Как сообщили „Уралинформбюро“ в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, для решение этого вопроса совместно с Институтом сельского хозяйства Северного Зауралья ФГБУН ФЦ „Тюменский научный центр СО РАН“ потенциальным покупателям разосланы семена для демонстрационных посевов. В планах — решение вопроса перебоев с подвижным составом для транспортировки сортового зерна.
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