Мосгосэкспертиза планирует рассмотреть три проекта реконструкции кинотеатров в ЮВАО

Три проекта реконструкции советских кинотеатров, расположенных на территории ЮВАО, будут рассмотрены Мосгосэкспертизой.

По словам руководителя ведомства Анны Яковлевой, рассмотреть в дальнейшем планируется проекты по 10 столичным кинотеатрам, три из которых расположены в ЮВАО. Это кинотеатры «Волгоград» (улица Ферганская, 17, район Выхино-Жулебино), «Восход» (улица Михайлова, 29, корпус 1, Рязанский район) и «Экран» (Новочеркасский бульвар, 19А, район Марьино).

На сегодняшний день положительные заключения Мосгосэкспертизы получили 29 проектов реконструкции советских районных кинотеатров в столице, один из них — кинотеатр «Высота» в Кузьминках (улица Юных Ленинцев, 52).

После реконструкции старые здания кинотеатров преобразятся в современные многофункциональные районные центры, где жители смогут провести время с семьей или друзьями, посмотреть кино, посетить лекцию или мастер-класс и найти другие занятия для полноценного отдыха и развлечений.