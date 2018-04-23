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Жителям засыхающего села Волгоградской области тянут грязную техническую воду
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Жителям засыхающего села Волгоградской области тянут грязную техническую воду 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жителям пересыхающего села Торгун Старополтавского района пообещали в ближайшее время дать технической воды.
— Местные жители до сих пор не дождались нормальной воды: из крана текут зеленые и очень зловонные потоки, — рассказывает Наталья Саранова. — Несколько дней назад на берегу пересыхающей речушки появились сотни дохлых рыб. В администрации посоветовали пройтись по берегу и самостоятельно собрать ее в мешки.
В администрации Старополтавского района уверены, что массовую гибель рыбы могли допустить лишь плохие рыбаки.
— Да, рыба задохнулась. Но разве рыбаки не могли пробурить лунки? Или я сам должен бурить их у каждого забора? — задается вопросом глава администрации Рашид Кильдеев. — Что мне делать: лечить рыбу или заботиться о том, чтобы в дома жителей села Торгун зашла хотя бы техническая вода?
В ближайшие 10 дней основной пруд рядом с селом Торгун наполнится водой, которой хватит как минимум на год.
— Здесь никогда не было питьевой воды: место ужасное. Тут нет ни одной скважины: мы уже и копали, и сверлили. Осталось разве что пускать воду с вертолета или тащить ее из Байкала, — комментирует Рашид Кильдеев. — Поймите нашу проблему: правый берег страдает от паводка, а у нас не хватает воды. Из пяти рек до краев наполнились лишь три. Остальным не хватило. Мы уже 20 дней перекачиваем воду с верховьев. Разрыли землю, положили трубы. Каждый день в основной пруд поступает от 700 до 1000 тонн воды. Этих запасов должно хватить как минимум на год.
На прошлой неделе V1.ru писал о том, что жители пересыхающего села Торгун за 4 рубля покупают ведра с чистой водой. По словам сельчан, решить надвигающуюся экологическую катастрофу им не помогли жалобы в несколько комитетов областной администрации.
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Отголоски «дела судьи Глейкина»: В Волгограде снесут заброшенную гостиницу на улице Огарева В Волгоград на неделю раньше пришла большая вода Центральному рынку Волгограда пообещали залатать фасад
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