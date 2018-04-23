Жителям засыхающего села Волгоградской области тянут грязную техническую воду

Жителям пересыхающего села Торгун Старополтавского района пообещали в ближайшее время дать технической воды.

— Местные жители до сих пор не дождались нормальной воды: из крана текут зеленые и очень зловонные потоки, — рассказывает Наталья Саранова. — Несколько дней назад на берегу пересыхающей речушки появились сотни дохлых рыб. В администрации посоветовали пройтись по берегу и самостоятельно собрать ее в мешки.

В администрации Старополтавского района уверены, что массовую гибель рыбы могли допустить лишь плохие рыбаки.

— Да, рыба задохнулась. Но разве рыбаки не могли пробурить лунки? Или я сам должен бурить их у каждого забора? — задается вопросом глава администрации Рашид Кильдеев. — Что мне делать: лечить рыбу или заботиться о том, чтобы в дома жителей села Торгун зашла хотя бы техническая вода?

В ближайшие 10 дней основной пруд рядом с селом Торгун наполнится водой, которой хватит как минимум на год.

— Здесь никогда не было питьевой воды: место ужасное. Тут нет ни одной скважины: мы уже и копали, и сверлили. Осталось разве что пускать воду с вертолета или тащить ее из Байкала, — комментирует Рашид Кильдеев. — Поймите нашу проблему: правый берег страдает от паводка, а у нас не хватает воды. Из пяти рек до краев наполнились лишь три. Остальным не хватило. Мы уже 20 дней перекачиваем воду с верховьев. Разрыли землю, положили трубы. Каждый день в основной пруд поступает от 700 до 1000 тонн воды. Этих запасов должно хватить как минимум на год.