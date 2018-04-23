На подъездах вешняковских домов вывешивается информация о должниках за ЖКУ

В Вешняках проводится регулярная работа с жителями, имеющими задолженность за коммунальные услуги. Данный вопрос относится к сфере деятельности ГБУ «Жилищник района Вешняки».

Меры, предпринимаемые против должников, периодически пересматриваются в сторону ужесточения. Списки с информацией по задолженностям отправляются управляющими компаниями в управу района. В случае если задолженность не превышает срок три года, то указывается только номер квартиры неплательщика, если более трёх лет — пишется Ф. И. О. должника. Затем эти данные публикуются на сайте «Жилищника» и регулярно обновляются.

Кроме того, сведения о тех, кто не платит за жилищно-коммунальные услуги, вывешиваются на подъездах многоквартирных домов.

Неплательщики каждый месяц получают уведомления о сумме долга по почте. А сотрудники управляющей организации направляют информацию в районный Центр «Мои документы» с поручением создать долговые платёжные документы. Тех, кто не оплачивает коммуналку больше трёх месяцев, информируют о необходимости оплаты путём обзвона по телефону.

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