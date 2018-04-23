Как избавиться на даче от кротов, землероек и хомяков. Секрет громкий и действенный

Если при первом же посещении на дачу вам бросаются в глаза норки и земляные холмики — значит, у вас плодотворная земля и к вам в гости пришли полакомиться незваные подземные гости…

Незваные подземные гости

Это могут быть и хорьки, и кроты, и землеройки, и много других вредных для дачника подземных жителей. Я предпочитаю немедленно выгонять их за пределы участка.

Это могут быть и хорьки, и кроты, и землеройки

Для этого я покупаю пачку петард, которые применяют на праздниках, в основном мальчишки, чтобы «побабахать». Стоят эти петарды копейки, а продаются везде.

Стоят эти петарды копейки, а продаются везде

А теперь сам «секрет»

Рядом с каждой норкой устанавливаем кирпич или плоскую железяку. Берём петарду, поджигаем и осторожно и быстро опускаем в норку.

Рядом с каждой норкой устанавливаем кирпич или плоскую железяку. Берём петарду, поджигаем и осторожно и быстро опускаем в норку

Петарда горит до взрыва 7-10 секунд. Вам за это время нужно успеть всё чётко сделать: прижать приготовленным кирпичом и подождать взрыв. Оставьте кирпич на некоторое время, чтобы образовавшиеся газы не выходили из норки.

Оставьте кирпич на некоторое время, чтобы образовавшиеся газы не выходили из норки

Так желательно проделать со всеми норками. То ли сильный грохот, то ли запах ядовитого серного горения, но эти красавчики УХОДЯТ. Внук доволен, что помог деду — повзрывал. А для мальчишек это интересно. Конечно, внук знает, что у грызунов есть несколько выходов из своих норок, и что они не погибают, а убегают от неприятного воздействия шума и запаха. О том, что для животных наша Земля — такое же место жительства, как и для нас, мы говорим постоянно. И что выгнать их мы вынуждены только потому, что спасаем плоды своего труда, а не потому что они плохие и не ради забавы. На фото внук в защитных очках, на всякий случай — техника безопасности. Для профилактики в следующий приезд он с удовольствием повторяет эту операцию. Вот и всё. Проверено многолетней практикой. Весной некоторое время в нашей округе стоит канонада — это соседи взяли этот способ себе на вооружение. Всем радости и удач! И отличного урожая! P. S. За время таких манипуляций ни одного мертвого зверька не наблюдалось. Должно быть, все живы и просто поменяли место жительства. В округе свободной земли хватает!