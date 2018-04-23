В Вешняках издали «космическую» газету

Ученики вешняковской «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31» выпустили электронную газету, посвященную Дню космонавтики.

Германе Титове. Создатели номера подошли к созданию газеты со всей ответственностью и подробно осветили основную тему издания. Из номера школьники могли узнать много интересного о первом и втором космонавтах, Юрии Гагарине

Не забыли ребята и о животных, первыми побывавших в космосе. Кстати, многие помнят только знаменитых собак Белку и Стрелку, однако они были не единственными путешественницами из представителей животного мира. В отдельной статье ученики рассказали о кошках, мышах, мушках-дрозофилах, тараканах, черепахах, крысах, тритонах и хомяках. А американцы запускали в полёт обезьян.