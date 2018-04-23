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В Вешняках издали «космическую» газету
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Скрипалей могли отравить веществом из США

В Вешняках издали «космическую» газету 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Ученики вешняковской «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31» выпустили электронную газету, посвященную Дню космонавтики.
Создатели номера подошли к созданию газеты со всей ответственностью и подробно осветили основную тему издания. Из номера школьники могли узнать много интересного о первом и втором космонавтах, Юрии Гагарине и Германе Титове.
Не забыли ребята и о животных, первыми побывавших в космосе. Кстати, многие помнят только знаменитых собак Белку и Стрелку, однако они были не единственными путешественницами из представителей животного мира. В отдельной статье ученики рассказали о кошках, мышах, мушках-дрозофилах, тараканах, черепахах, крысах, тритонах и хомяках. А американцы запускали в полёт обезьян.
Есть в газете и информация о первом конструкторе космических ракет Сергее Королёве. Кроме того приведены различные занимательные факты из сферы космоса, они снабжены красочными иллюстрациями. Ознакомиться с изданием можно на официальном сайте СКОШИ №31.
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