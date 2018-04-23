Зеленоградская полиция приняла участие в общегородском субботнике

Сотрудники УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве откликнулись на призыв властей провести 21 апреля субботник в рамках месячника весеннего благоустройства.

Несмотря на выходной день, в 9:00 сотрудники полиции Зеленограда, все как один, были на рабочих местах. Перед тем как преступить к уборке на плацу окружного Управления состоялась инструктивная часть. Определив задачи и территорию каждому подразделению, руководство Управления пожелало личному составу плодотворной работы.

Для создания легкой атмосферы во многих кабинетах звучала веселая музыка, под которую с азартом и задором трудились полицейские. Уборка в кабинетах, рабочих мест, мытье окон, уход за растениями, уборка шкафов и столов — за этими занятиями можно было застать в этот день сотрудников и работников окружного Управления. Пришедшие вместе с родителями на субботник дети с удовольствием помогали старшим. Наведенный общими усилиями порядок радовал глаз. Территория около здания УВД так же сияла чистотой и весенней свежестью.

Никто не остался в этот день безучастным в благоустройстве территории, даже на своем маленьком участке.