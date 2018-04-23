Ещё
Зеленоградская полиция приняла участие в общегородском субботнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Зеленоградская полиция приняла участие в общегородском субботнике 

Управа района Крюково 1 час назад
Сотрудники УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве откликнулись на призыв властей провести 21 апреля субботник в рамках месячника весеннего благоустройства.
Несмотря на выходной день, в 9:00 сотрудники полиции Зеленограда, все как один, были на рабочих местах. Перед тем как преступить к уборке на плацу окружного Управления состоялась инструктивная часть. Определив задачи и территорию каждому подразделению, руководство Управления пожелало личному составу плодотворной работы.
Для создания легкой атмосферы во многих кабинетах звучала веселая музыка, под которую с азартом и задором трудились полицейские. Уборка в кабинетах, рабочих мест, мытье окон, уход за растениями, уборка шкафов и столов — за этими занятиями можно было застать в этот день сотрудников и работников окружного Управления. Пришедшие вместе с родителями на субботник дети с удовольствием помогали старшим. Наведенный общими усилиями порядок радовал глаз. Территория около здания УВД так же сияла чистотой и весенней свежестью.
Никто не остался в этот день безучастным в благоустройстве территории, даже на своем маленьком участке.
Управа района Крюково: последние новости
В Крюково посадили новые деревья и кустарники В Зеленограде состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел Клуб «Силуэт» приглашает на танцевальный вечер «Ретро-салон»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение186
Саргсян подал в отставку235
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир25
Кейт Миддлтон родила40
У россиян снова попросят денег251
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение