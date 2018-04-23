В Москве прошли российско-пакистанские консультации по безопасности

"В Москве состоялись российско-пакистанские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и советник премьер-министра Исламской Республики Пакистан по вопросам национальной безопасности Насир-Хан Джанджуа с участием представителей ряда ведомств двух стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем взаимодействии Москвы и Исламабада в сфере безопасности.

Добавляется, что на встрече были рассмотрены вопросы двустороннего военного сотрудничества, противодействия международному терроризму и взаимодействия в сфере информационной безопасности.