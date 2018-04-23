Власти: работы по рекультивации «Каширского» могут завершить раньше срока 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Работы по рекультивации полигона ТБО «Каширский» в Подмосковье планируется завершить в сентябре 2018 года, на три месяца раньше срока, сообщается в Telegram-канале губернатора области.
"В рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2018 годы осуществляется выполнение работ по рекультивации полигона ТБО «Каширский». Подрядчик планирует завершение работ на три месяца раньше установленного срока — в сентябре 2018 года", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Кашира Алексея Спасского.