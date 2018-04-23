Предприятия Металлоинвеста — лидеры охраны труда в регионах присутствия

Подведение итогов конкурса состоялось в рамках Всероссийской Недели охраны труда в г. Сочи

Конкурс «Успех и безопасность» проводится в целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.

«Главная ценность компании «Металлоинвест» — это жизнь и здоровье сотрудников, — прокомментировал первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. ­— Поэтому на всех предприятиях охране труда и промышленной безопасности уделяется первостепенное внимание. Базовая стратегическая цель Компании остается неизменной — снижение производственного травматизма до нуля, а также снижение риска аварий и минимизация воздействия производства на окружающую среду».

На всех предприятиях компании «Металлоинвест» проводятся инструктажи и обучение по ОТПБ и ООС, обеспечивается контроль качества спецодежды и средств индивидуальной защиты, регулярно проводятся специальная оценка условий труда, предварительные и периодические предсменные медосмотры.

Металлоинвест проводит системную модернизацию технологий и оборудования, реализует программы по охране труда, а также охране окружающей среды. Приняты Политика в области промышленной безопасности, охране труда и экологии и Кардинальные требования по охране труда и промышленной безопасности. Проводится широкомасштабная информационная деятельность по повышению культуры безопасного труда.

В конце апреля на предприятиях Металлоинвеста пройдет корпоративная неделя охраны труда. В этом году её тема — «Молодость и безопасность», что соответствует теме Международного дня охраны труда — «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы». По данным Международной организации труда, более 15% всей рабочей силы планеты составляют молодые работники. Уровень производственного травматизма в этой категории на 40%в выше, чем среди сотрудников старше 25 лет.