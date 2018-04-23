В Прикамье приостановили деятельность восьми торговых центров 

В Пермском крае по материалам прокурорских проверок приостановлена деятельность 8 торгово-развлекательных центров. В целом специалисты проверии в России уже более четырех тысяч объектов, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Основные нарушения касались отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией посетителей и персонала.
Напомним, проверки начались после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». По информации официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренных, проверка будет длиться еще в течение месяца.
«Эта трагедия (в Кемерове — прим.ред.) заставила очень многих очнуться, и всю эту работу по аудиту должны проводить сами органы внутри себя. Пока с нашей стороны масштабной кампании по организации проверки нет. Мы с ними сотрудничаем в постоянном режиме», — отметил он.