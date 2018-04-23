Ещё
В Прикамье приостановили деятельность восьми торговых центров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

В Прикамье приостановили деятельность восьми торговых центров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пермском крае по материалам прокурорских проверок приостановлена деятельность 8 торгово-развлекательных центров. В целом специалисты проверии в России уже более четырех тысяч объектов, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Основные нарушения касались отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией посетителей и персонала.
Напомним, проверки начались после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». По информации официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренных, проверка будет длиться еще в течение месяца.
«Эта трагедия (в Кемерове — прим.ред.) заставила очень многих очнуться, и всю эту работу по аудиту должны проводить сами органы внутри себя. Пока с нашей стороны масштабной кампании по организации проверки нет. Мы с ними сотрудничаем в постоянном режиме», — отметил он.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Задержанный правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником» Ключ к разгадке гибели группы Дятлова подсказал диверсант из СМЕРШа Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла на Ямал
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение185
Саргсян подал в отставку223
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир24
Кейт Миддлтон родила39
У россиян снова попросят денег251
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение