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Начался весенний нерест: рыбалка на Оби попала под запрет
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Начался весенний нерест: рыбалка на Оби попала под запрет 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В водоёмах Новосибирской области начался весенней нерест: власти ввели ограничения на рыбалку.
Уже сейчас нельзя рыбачить на реке Обь со всеми притоками, протоками и полойными озёрами. Это ограничение будет действовать до 20 мая, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
В Новосибирском водохранилище рыбалка будет запрещена с 25 апреля по 10 июня, в бессточных озерах с впадающими в них реками — с 25 апреля по 25 мая. С 20 мая по 15 июня нельзя будет ловить рыбу в Оби от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощеково, в районе населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара и Вятский Камешек,
«Некоторые люди задаются вопросом, зачем нужен весенний нерестовый запрет на рыбалку. Ответить на него можно по-разному. Однако причина его существования всего одна — это сохранность годового приплода рыбы. Несколько групп браконьеров в «нужном месте» могут нанести сетями такой ущерб, что впоследствии и ловить потом будет абсолютно нечего», — объяснили в министерстве природных ресурсов и экологии.
В ведомстве уточнили, что у запрета есть исключения. Даже в период нереста можно продолжать рыбачить, но только с берега. При этом можно использовать одну донную или поплавочную удочку, а также спиннинг или фидер, но у одного рыбака в сумме не должно быть больше двух крючков. Также разрешается ловить рыбу жерлицами, при этом у одного человека их должно быть не больше пяти.
Ранее новосибирские рыбаки устроили благотворительную акцию — всю свою добычу за день они отдали кошкам из приюта для бездомных животных.
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