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Власти Подмосковья обеспокоились поведением охотников
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Власти Подмосковья обеспокоились поведением охотников 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Подмосковье завершается весенний сезон охоты, уже зафиксировано больше нарушений по сравнению с прошлогодними показателями, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 23 апреля.
«Сегодня последний день весенней охоты на водоплавающую дичь. По предварительным данным работы Госохотнадзора можно говорить об увеличении количества выявленных нарушений правил охоты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть нарушители, которые начали сезон охоты раньше установленного срока и теперь им грозит лишение права охоты», —сказал Разин.
Он отметил, что в ходе проверок были выявлены и нарушения способов охоты. Министр уточнил, что точное число нарушений и штрафов будет озвучено чуть позже.
«В 2017 году в период весенней охоты в Московской области было выявлено 77 административных правонарушений и наложено 39 тысяч рублей штрафов, наказаний в виде лишения права охоты не выносилось», — напомнил Разин.
Сезон охоты начался в регионе 14 апреля, в течение десяти дней на специальных территориях можно было охотиться на самцов уток, тетеревов, вальдшнепов, глухарей, а также гусей.
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