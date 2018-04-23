Рука дающего не оскудевает. На Ямале ширится акция «Книга в каждый чум»

Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» приняли участие в ежегодной добровольческой акции «Весенняя неделя добра».

Исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин передал различные книги в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» и учащимся окружной санаторно-лесной школы.

А к акции «Книга в каждый чум», организованной Союзом оленеводов Ямала и региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», изъявила желание присоединиться еще одна фактория. Сотни книг различного жанра, а также методические пособия, выпущенные в помощь оленеводам, охотникам и рыбакам увез руководитель фактории «Еркута» Ямальского района Данил Лаптандер.

Идею организовать места раздачи книг для оленеводов и их семей на факториях поддержала и Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа, её работники также собрали различные книги для факторий.