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Рука дающего не оскудевает. На Ямале ширится акция «Книга в каждый чум»
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Рука дающего не оскудевает. На Ямале ширится акция «Книга в каждый чум» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» приняли участие в ежегодной добровольческой акции «Весенняя неделя добра».
Исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин передал различные книги в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» и учащимся окружной санаторно-лесной школы.
А к акции «Книга в каждый чум», организованной Союзом оленеводов Ямала и региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», изъявила желание присоединиться еще одна фактория. Сотни книг различного жанра, а также методические пособия, выпущенные в помощь оленеводам, охотникам и рыбакам увез руководитель фактории «Еркута» Ямальского района Данил Лаптандер.
Идею организовать места раздачи книг для оленеводов и их семей на факториях поддержала и Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа, её работники также собрали различные книги для факторий.
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