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Специалисты Росреестра проконсультируют жителей СЗАО
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Специалисты Росреестра проконсультируют жителей СЗАО 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В среду, 25 апреля, в 18:00 состоится консультация специалистов Управления Росреестра по Москве в помещении ГБОУ города Москвы «Школа № 1538» по адресу: ул. Митинская, д.14, в рамках встречи префекта Северо-западного административного округа Алексея Пашкова с жителями СЗАО на тему: «О социально-экономическом развитии района Митино в 2018 году».
Предварительной записи не требуется. Обратиться за консультацией по вопросам регистрации недвижимой собственности, постановке недвижимости на кадастровый учет, а также по иным госуслугам Росреестра в рамках встречи может любой желающий.
Росреестр по Москве напоминает, что бесплатные консультации для заявителей доступны на постоянной основе как в территориальных отделах Росреестра, так и на личных приемах у руководства столичного Управления и центрального аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. График приема граждан доступен на сайте Росреестра.
Встретиться со специалистами Управления в ходе встреч префектов с населением можно на ежемесячной основе в каждую четвертую среду месяца.
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