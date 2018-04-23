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Хулиганы застрелили в нижегородском зоопарке редкую птицу
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Хулиганы застрелили в нижегородском зоопарке редкую птицу 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Речка Левинка, на которой живут птицы, является одним из любимых мест отдыха у посетителей Сормовского парка, здесь всегда можно полюбоваться на пернатых, покормить их. Однако, на примыкающей к «Лимпопо» территории парка часто встречаются и шумные компании с алкогольными напитками.
21 апреля сотрудники зоопарка обнаружили на закрытой территории редкую птицу. Судя по всему, браконьер подошел к защитной сетке и застрелил утку практически в упор.
В «Лимпопо» возмущены убийством редкой птицы. В пресс-службе зоопарка напомнили, что это уже не первый случай жестокого отношения людей к животным — несколько лет назад в здесь погиб белый лебедь.
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