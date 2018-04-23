Летом в области на федеральных трассах планируют ограничить движение большегрузов

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», речь идет о транспортных средствах (с грузом или без груза), превышающих предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272.

Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничить в том числе и на трассах:

Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград — в Саратовской, Самарской и Ульяновской областях;

А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном — в Самарской и Оренбургской областях.

Ограничение будет введено для тяжеловесных транспортных средств при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C путем внесения в специальное разрешение записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00».