В Волгоградской области не выбрали оператора по обращению с ТКО

Конкурсная комиссия не смогла выбрать оператора по обращению с бытовым мусором в Волгоградской области . Два ООО отстранили от участия в отборе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, 27 апреля прошло очередное заседание конкурсной комиссии по проведению отбора регионального оператора по обращению с ТКО. Но последний признали несостоявшимся. Участников ООО «Спецпроект» и ООО «Управление отходами — Волгоград» отстранили от него. Связано это с тем, что первая организация предоставила банковскую гарантию, в которой была указана форма требования платежа, не соответствующая требованию закона. ООО «Спецпроект» попалось на субаренде техники, находившейся в лизинге и у которой не было согласия со стороны лизингодателя на данную сделку.

Добавим, что участники предлагали комиссии 24,1 и 26,9 миллиарда рублей на осуществление своей деятельности.