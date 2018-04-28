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В Волгоградской области не выбрали оператора по обращению с ТКО
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В Волгоградской области не выбрали оператора по обращению с ТКО 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Конкурсная комиссия не смогла выбрать оператора по обращению с бытовым мусором в Волгоградской области. Два ООО отстранили от участия в отборе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, 27 апреля прошло очередное заседание конкурсной комиссии по проведению отбора регионального оператора по обращению с ТКО. Но последний признали несостоявшимся. Участников ООО «Спецпроект» и ООО «Управление отходами — Волгоград» отстранили от него. Связано это с тем, что первая организация предоставила банковскую гарантию, в которой была указана форма требования платежа, не соответствующая требованию закона. ООО «Спецпроект» попалось на субаренде техники, находившейся в лизинге и у которой не было согласия со стороны лизингодателя на данную сделку.
Добавим, что участники предлагали комиссии 24,1 и 26,9 миллиарда рублей на осуществление своей деятельности.
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