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Минтранс получил обращение от «Аэрофлота» о проблемах с визами в США
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Минтранс получил обращение от «Аэрофлота» о проблемах с визами в США 

РИА Новости 25 минут назад
РИА НОВОСТИ. МИНТРАНС РФ ПОЛУЧИЛ ОБРАЩЕНИЕ ОТ АЭРОФЛОТА О ПРОБЛЕМАХ С ВИЗАМИ В США, ВМЕСТЕ С МИД ПЫТАЕТСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ — СОКОЛОВ
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