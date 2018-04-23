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В ЮВАО начали работать ярмарки выходного дня
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В ЮВАО начали работать ярмарки выходного дня 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Традиционные ярмарки выходного дня начали работать в минувший week-end в семи районах Юго-Восточного округа.
На ярмарки выходного дня в ЮВАО традиционно приезжают фермеры и предприниматели из Чувашии, Мордовии, Поволжья и Кубани. Они представляют свою продукцию: овощи и фрукты, в том числе консервированные, грибы и ягоды, различные сорта меда, рыбу, мясо, колбасы и соленья.
— Ассортимент продукции в целом не изменился, — сообщила начальник управления торговли и услуг префектуры ЮВАО Маргарита Зверева. — Москвичам предлагают все основные продукты питания, но каждый раз лучшего качества. Санитарный контроль очень внимательно следит за состоянием товаров на ярмарках выходного дня.
Жители округа смогут приобрести фермерские товары на девяти площадках в округе по адресам: улица Авиаконструктора Миля, владение 7, улица Хлобыстова, владения 20-22 (Выхино-Жулебино), улица Юных Ленинцев, владение 52 (Кузьминки), улица Перерва, владение 51 (Марьино), улица Шоссейная, владение 4 (Печатники), улица Зарайская, владение 35, улица Академика Скрябина, владение 4 (Рязанский), 3-й Крутицкий переулок, владение 13 (Южнопортовый), улица Юных Ленинцев, владение 10 (Текстильщики).
Ярмарки будут работать до ноября еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 09.00 до 20.00.
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