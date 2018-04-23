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Женщину в Сочи задержали на железной дороге за плохое поведение
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Женщину в Сочи задержали на железной дороге за плохое поведение 

360tv.ru 2 часа назад
Жительница Сочи положила на рельсы монетку, чтобы показать сыну, что случится, когда по ней проедет поезд. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В полицию поступило сообщение об инциденте. По данным управления на транспорте МВД России по ЮФО, мать ребенка не думала об опасности нахождения на оживленном участке путей. Своими действиями женщина вовлекла девятилетнего малыша в совершение правонарушения.
Инспекторы провели с женщиной и ее сыном профилактическую беседу о правилах нахождения на железной дороге. Стражи порядка составили административный протокол по ч. 1, ст. 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте».
Подростка убило током на железнодорожной станции в Красноярске. Его тело нашли на станции Злобино. Погибшим оказался
17-летний
местный житель.
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