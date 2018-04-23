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Инициаторы создания геопарка в районе Белокурихи Алтайского края привлекли к проекту РГО
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Инициаторы создания геопарка в районе Белокурихи Алтайского края привлекли к проекту РГО 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Проект уникального геопарка, который планируется создать в Алтайском крае в районе города-курорта федерального значения Белокуриха, будет осуществляться при помощи отделения Русского географического общества (РГО) в регионе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании — инициатора проекта «Курорт Белокуриха».
"Проект геопарка получает поддержку экспертов РГО — эта организация консолидирует силы госструктур, институтов и научных объединений, что будет способствовать созданию геопарка в Алтайском крае. В перспективе планируется получить для геопарка статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, в РГО есть специальное подразделение, которое курирует такие проекты. Они будут помогать в поиске ученых, исследователей, решении оргвопросов, так как проект сложный. Также РГО будет нам помогать с исследованиями территории геопарка, в разработке документации", — уточнили в компании.
Как сообщили ТАСС в компании, в планах на 2018 год — начать в мае исследования на территории будущего геопарка. В экспертную группу, помимо специалистов РГО, войдут представители Института водных и экологических проблем, ученые-экологи. Цель экспедиции — выявить рекреационную ценность геологических объектов, которые станут основными природными экспонатами будущего геопарка.
О проекте создания геопарка было заявлено в марте. В него должны войти окрестности курорта Белокурихи, создающегося нового дочернего курорта «Белокуриха-2», территории Алтайского, Смоленского и Солонешенский районов. Туристы смогут увидеть в геопарке рудник с ртутными месторождениями и интересными минеральными объектами, Денисову пещеру, каскад водопадов на реке Шинок.
Идея геопарка — показать геологические процессы всем заинтересованным людям. Это повлечет создание геологических музеев, что станет новым видом отдыха в Алтайском крае и поможет привлечь новых гостей. Предполагается создать маршруты для семейного, школьного, научного туризма.
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