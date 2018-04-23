Правкомиссия утвердила критерии эффективности общественных советов при министерствах и ведомствах

Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства утвердила критерии эффективности работы общественных советов при федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ). Эффективный общественный совет, согласно этому документу, должен проводить очные заседания не реже одного раза в квартал и придерживаться принципов открытости и публичности. Кроме того, члены совета должны быть вовлечены в работу министерства или ведомства, при котором он создан, и регулярно отчитываться о своей работе. При оценке эффективности общественного совета будет учитываться количество предложений и рекомендаций, которые в итоге были приняты министерством. По итогам оценки может быть поставлен вопрос о прекращении полномочий членов общественного совета. Это предусматривает Стандарт деятельности общественного совета при ФОИВ, в который правкомиссия также внесла изменения. Соответствующий протокол подписал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

Общественные советы созданы практически при всех органах исполнительной власти. Они стали более независимыми и получили гораздо больше возможностей для осуществления общественного контроля за работой и решениями ведомств. Важно, чтобы наши вновь созданные и действующие общественные советы имели ориентиры, каким образом будет оцениваться их работа с точки зрения общественных организаций, гражданских активистов, эффективна она или нет, отвечает ли запросам общества и каким образом использовать результаты этой оценки для повышения эффективности работы. Материя работы общественных советов очень тонкая — она находится на стыке общественной повестки, общественного контроля и задач, связанных с повышением эффективности органа власти за счёт соучастия в разработке и принятии решения», —говорит Михаил Абызов.

Согласно критериям эффективности, общественному совету следует в обязательном порядке рассматривать на заседаниях вопросы, которые определили в качестве приоритетных Общественная палата или правкомиссия, а также вопросы, вызывающие большой общественный резонанс. В числе приоритетов на 2018 год, утверждённых правкомиссией, — обсуждение публичной декларации целей и задач министерства или ведомства и итогового доклада о его работе, обсуждение работы госоргана с обращениями граждан, эффективности госзакупок, а также реализации приоритетных проектов в рамках основных направлений стратегического развития РФ. Кроме того, общественный совет должен рассматривать ежегодные отчёты Счётной палаты об исполнении министерством или ведомством федерального бюджета.

Эффективность общественного совета будет оцениваться и по тому, насколько доступна информация о его работе как на официальном сайте совета, так и в средствах массовойинформации. Учитываться будет наличие электронной приёмной членов общественного совета и результаты работы с обращениями граждан и организаций.

При оценке эффективности совета важную роль будет играть наличие нареканий со стороны граждан и организаций к работе совета и к нормативным актам, которые были им поддержаны. Что касается резонансных вопросов, то общественный совет сможет определять их самостоятельно, без участия руководства ФОИВ. Такоеизменение по решению правкомиссии внесено в Стандарт деятельности общественного совета при ФОИВ. При этом, несмотря на то, что решения совета носят рекомендательный характер, они все, согласно изменениям в стандарте, должны рассматриваться ФОИВом с предоставлением публичной мотивированной позиции.

Необходимо на ту экспертизу и ту вовлечённость, которую получают министерства и ведомства от заинтересованных групп, отвечать обратной связью по каждому конкретному вопросу повестки обсуждения — что делается, что не делается, и почему. В противном случае энергия этого взаимодействия просто иссякнет», — подчеркнул Михаил Абызов.