Нефть дорожает на опасениях санкций США против Ирана

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в ожидании решения США по санкциям против Ирана , а также на фоне высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 74,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 68,94 доллара за баррель. В понедельник цена на Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Опасения возврата санкций США против Ирана поддерживают нефтяные котировки. По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Рейтер , новые санкции против Тегерана «могут привести к удорожанию нефти в пределах пяти долларов за баррель».

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

Нефтяной рынок продолжает отыгрывать и заявления участников сделки ОПЕК+ о высоком уровне выполнения соглашения в текущем году. В частности, как заявил в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак , в марте сделка ОПЕК+ была выполнена всеми странами-участницами на 149%. Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди, в свою очередь, заявил, что с начала текущего года средний уровень выполнения соглашения составляет 145%, что «гораздо лучше, чем в 2017 году», а с начала действия сделки (с 1 января 2017 года) средний уровень ее исполнения составляет 113%.