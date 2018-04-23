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Доллар и нефть еще не расстались. Но уже смотрят по сторонам
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Доллар и нефть еще не расстались. Но уже смотрят по сторонам 

РИА Новости 1 час назад
В полку противников доллара прибыло. Иран запретил использование американской валюты в международных расчетах со своими партнерами. Почетное вакантное место по решению Тегерана займет евро. Аналитики говорят, что это ответ на очередное продление американских санкций против Ирана. Вполне возможно, что учитывались и заявления Белого дома о желании пересмотреть сделку по иранской ядерной программе. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что в ответ на неправильную политику Америки Тегеран может принять ряд мер, которые будут неприятны для Вашингтона. Похоже, что первая, как говорится, пошла.
Эксперты констатируют, что тем самым Иран присоединился к неформальному клубу стран, которые давно уже жаждут снять долларовые оковы с нефтяной отрасли. Среди них Россия и Китай. Не так давно глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что Россия готовится к расчетам за нефть в национальных валютах с рядом стран-партнеров. К предложению присматриваются Турция и Иран. Кроме того, российский Центробанк открыл свой первый офис в Пекине, чтобы запустить в торговле между странами систему расчетов, которые обеспечивались бы золотом. Кстати, на Шанхайской международной бирже уже полным ходом идут торги контрактами на поставку нефти в юанях.
В свою очередь Петербургская товарно-сырьевая биржа с осени 2016 также торгует российской нефтью за рубли. Отказывается торговать своей нефтью за доллары и Венесуэла. Как пишут СМИ, Каракас в надежде нивелировать действие американских санкций предложил своим партнерам открывать счета в евро и других валютах (кроме доллара) при торговле венесуэльским черным золотом.
Теперь вот и Тегеран. Это еще один звоночек в череде других, которые вскоре оповестят мощным звоном о начале конца долларовой зависимости.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik
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