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В Госдуму внесли законопроект об уточнении последствий отмены постановлений суда по новым обстоятельствам
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В Госдуму внесли законопроект об уточнении последствий отмены постановлений суда по новым обстоятельствам 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об уточнении оснований пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства РФ.
«Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам», — говорится в документе.
Отмечается, что принятие данного проекта позволит закрепить на законодательном уровне правовое регулирование института пересмотра по новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу, с позиции принципа правовой определенности. Это должно способствовать исключению иного толкования в правоприменительной деятельности судебных органов.
«Закрепить недопустимость придания обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями, наделенными отдельными государственными или другими публичными полномочиями (их должностными лицами), по сравнению с тем, как оно было определено в пересматриваемом судебном постановлении», — подчеркивается в тексте документа.
Законопроектом предлагается установить процессуальный срок, в течение которого будет пересмотрено судебное постановление, вынесенное по конкретному делу и вступившее в законную силу. При этом должны учитываться новые обстоятельства, как изменение практики применения правовой нормы.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 19 апреля 2018 г.
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