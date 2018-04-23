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В Армянской церкви в Москве назвали спекуляциями данные о задержании протестующих по просьбе архиепископа
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В Армянской церкви в Москве назвали спекуляциями данные о задержании протестующих по просьбе архиепископа 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
РБК сообщает, что наряд вызвал глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Езрас.
Пресс-секретарь храмового комплекса Алвард Назарян в интервью «Говорит Москва» опровергла эту информацию. По её словам, церковь не была осведомлена о проведении акции, а полицию вызвали горожане, которых потревожил шум митингующих.
«22 апреля, в ходе акции, проходящей на прилегающей к московскому армянскому храмовому комплексу территории, полицией была задержана группа армянских активистов, что стало причиной спекуляций и распространения неприемлемых новостей в адрес церкви.
Сообщаем, что резиденция Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ не была осведомлена о проведении этой и других акций, проходящих на протяжении предыдущих шести дней, и никак не связана ни с ее организаторами, ни с действиями полиции.
Обеспокоенные дальнейшей судьбой наших задержанных соотечественников, мы обратились в правоохранительные органы, где нам ответили, что собрание не было согласовано с городскими властями, и толпы людей, а также постоянные звуки сигналов автомобилей стали причиной жалобы жителей».
Представители армянской церкви в Москве призвали соотечественников придерживаться трезвого рассудка и действовать в рамках закона, «чтобы нашими поступками не давать повода для дискредитации армянского народа».
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