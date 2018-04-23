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На встрече главы управы с жителями говорили о благоустройстве и праздновании Дня Победы
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На встрече главы управы с жителями говорили о благоустройстве и праздновании Дня Победы 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
В управе района Новогиреево состоялась плановая встреча главы управы с населением.
В мероприятии приняли участие глава управы района Александр Хрулёв, глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, заместители главы управы, депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, руководители учреждений и организаций района, сотрудники МЧС, курирующие наш район, представители ОПОП по району Новогиреево, члены Молодёжной палаты района, активные жители Новогиреева и другие.
Основными темами встречи в апреле стали месячник по благоустройству и приведению в порядок территории района в весенний период и вопросы проведения районных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
После доклада главы управы по двум главным темам, жители района смогли задать главе управы наболевшие вопросы. Некоторые из них были решены оперативно, а те которые потребовали дополнительного времени для своего разрешения, взяты на контроль управой района. Вопросы жителей касались многих сторон жизни района Новогиреево: уборки и озеленения дворовых территорий, ремонта асфальта во дворах, благоустройства территории района, пожарной безопасности жилых домов, фактов несанкционированной торговли.
Фото предоставлено управой района Новогиреево.
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