На встрече главы управы с жителями говорили о благоустройстве и праздновании Дня Победы

В управе района Новогиреево состоялась плановая встреча главы управы с населением.

В мероприятии приняли участие глава управы района Александр Хрулёв , глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, заместители главы управы, депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, руководители учреждений и организаций района, сотрудники МЧС , курирующие наш район, представители ОПОП по району Новогиреево, члены Молодёжной палаты района, активные жители Новогиреева и другие.

Основными темами встречи в апреле стали месячник по благоустройству и приведению в порядок территории района в весенний период и вопросы проведения районных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

После доклада главы управы по двум главным темам, жители района смогли задать главе управы наболевшие вопросы. Некоторые из них были решены оперативно, а те которые потребовали дополнительного времени для своего разрешения, взяты на контроль управой района. Вопросы жителей касались многих сторон жизни района Новогиреево: уборки и озеленения дворовых территорий, ремонта асфальта во дворах, благоустройства территории района, пожарной безопасности жилых домов, фактов несанкционированной торговли.

Фото предоставлено управой района Новогиреево.