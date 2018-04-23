Генеральная прокуратура сообщила о нарушениях в торговых центрах Кургана 

Около месяца длились проверки торговых центров страны после трагедии в Кемерово. Сотрудники прокуратуры вместе с МЧС проверили работу сигнализаций, провели учения и готовы подвести итоги в середине недели. Пока Генпрокуратура сообщает, что всего по стране проверено более 4000 объектов, выявлено почти 400 нарушений закона, около четверти из которых устранено уже в ходе проверочных мероприятий.
— Прокуратурой города Кургана установлено, в торговом центре не работает система дымоудаления, не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, эвакуационные выходы заблокированы. По результатам надзорных мероприятий прокурором в отношении собственника торгового центра возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности указанного объекта до устранения нарушения закона, — сообщается на сайте ведомства. Аналогичные меры приняты в отношении еще 10 торговых комплексов Курганской области.
Проверочные мероприятия продолжаются.