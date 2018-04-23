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«Почта России» заработает по принципу «От двери до двери»
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«Почта России» заработает по принципу «От двери до двери» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Пресс-служба Почты России«Почта России» заработает по принципу «От двери до двери»Почта России расширила доступность услуги ускоренной доставки деловой корреспонденции и посылок по принципу «От двери до двери». Теперь услуга предоставляется еще в 35 городах, в том числе и в Нижнем Новгороде.
Общее количество городов оказания услуги увеличилось более чем в три раза — до 50 городов. Расширение географии позволило добавить еще 53 новых направления, куда посылки и корреспонденция могут быть отправлены, в режиме «доставка за 1 день».
Услуга «Бизнес курьер экспресс» разработана специально для предпринимателей и бизнесменов. Почта России готова подписывать с клиентами соглашения (SLA) о гарантии соблюдения сроков доставки посылок. Почта выплатит клиенту 100% стоимости тарифа, если посылка не будет доставлена вовремя.
Пересылка отправлений по услуге «Бизнес курьер экспресс» осуществляется только авиатранспортом, а прием и вручение отправлений — курьером.
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