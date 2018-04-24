Почему уволился вице-мэр Бердска Александр Тужик 

«Александр Михайлович написал заявление по собственному желанию, а глава в понедельник его подписал. Свой уход Тужик никак не прокомментировал», — сообщили в бердской мэрии. Сам Евгений Шестернин в понедельник отказался комментировать журналистам кадровые перестановки в своем аппарате.
Александр Тужик пришел в администрацию города одновременно с Евгением Шестерниным. Изначально он занимал должность руководителя управления экономического развития, а в феврале 2016 назначен первым заместителем главы администрации.
Александру Тужику 54 года, он окончил Омский государственный институт физической культуры, затем Томский государственный университет. В 2011-м прошел курсы повышения квалификации в Сибирской академии государственной службы, в том же году обучался на курсах Российского государственного экономического университета имени Плеханова. Работал в мэрии Новосибирска замначальника управления физкультуры и спорта, был заместителем главы администрации Центрального округа Новосибирска по экономике и доходам.
О дальнейших планах Тужика по трудоустройству ничего неизвестно, нет информации и о том, кто займет должность вице-мэра в Бердске.
Впрочем, череда увольнений в коридорах власти Бердска началась не вчера. Ровно две недели назад, 9 апреля, была уволена из администрации начальник управления финансов Галина Купцова. Градоначальник не скрывал своих претензии к работе начфина и сам предложил ей покинуть эту должность. Еще двумя неделями ранее — 27 марта — ушел с должности руководителя МУП «Комбинат бытовых услуг» Александр Кожин, на которого заведены два уголовных дела в связи с превышением должностных полномочий.