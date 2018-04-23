Иван да Марья вместе 65 лет

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В этом году, 2 января, исполнилось 65 лет со дня бракосочетания ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного энергетика Ивана Федоровича и ветерана труда, заслуженного учителя Марии Матвеевны Ермаковых. 24 августа 1952 года 25-летний Иван Ермаков , мобилизованный на защиту отечества в 1944 году и прослуживший в рядах Советской армии целых девять лет, направлялся с места последней дислокации его воинского подразделения на острове Сахалин на учебу и работу в Москву . А 21-летняя студентка-отличница факультета иностранных языков Ташкентского университета Мария Левушкина добиралась к месту своей учебы. Она возвращалась с летних каникул из дома в сибирском селе Абан Красноярского края , где всю войну и послевоенные годы жила ее мама с еще двумя детьми. Отец Марии ушел на войну добровольцем и героически погиб в боях под Ленинградом в октябре 1941 года. С трудом попав на поезд Владивосток — Москва (с билетами тогда были большие трудности), она скромно присела на краешек скамеечки в переполненном общем вагоне. Заметив ее, офицер Иван Ермаков уступил вошедшей девушке свое место на верхней полке. От усталости Мария тут же заснула. Ее разбудили уже в Новосибирске , где ей надо было делать пересадку.

Иван все это время не сводил с нее глаз и, проводив, посадил на поезд в Ташкент. На прощание попросил адрес. Завязалась трогательная переписка.

Завершив учебу в университете, Мария по комсомольской разнарядке получила назначение и уехала преподавать английский язык в техникум в уже поднявшийся из пепла город-герой Сталинград. Иван, который в это время работал и обучался будущей профессии энергетика в Москве, в первый же отпуск приехал к Марии. А 2 января 1953 года состоялось скромное бракосочетание в Москве, родилась новая молодая семья.

Шли годы. Родились и выросли двое сыновей Ермаковых, закончили школу, получили высшее образование, создали свои семьи, сделали Ивана и Марью дедушкой и бабушкой.

Все непростые для страны и ее жителей события Ермаковы-старшие прошли с честью, твердо стояли на ногах, работали до преклонных лет, потом занимались воспитанием правнуков.

65-летие совместной жизни Иван Федорович и Мария Матвеевна встречают в добром здравии в кругу большой и заботливой семьи: двое детей, четверо внуков и четверо правнуков. Пройден большой, непростой, но счастливый жизненный путь. Есть чем гордиться! А подрастающему поколению Ермаковых есть на кого равняться, есть с кого брать пример любви к родине и бережного отношения к семейным ценностям.