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Сотрудники УВД и МЧС будут дежурить в Алтуфьевском заказнике
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Сотрудники УВД и МЧС будут дежурить в Алтуфьевском заказнике 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Во время майских праздников Алтуфьевский заказник станет объектом пристального внимания со стороны стражей порядка. Они будут следить за тем, чтобы посетители не устраивали пикники с шашлыками, так как данная зона отдыха для этого не предназначена. Об этом на оперативном совещании сообщил префект СВАО Валерий Виноградов.
Работу по пресечению организации стихийных мест приготовления шашлыка должны вести совместно с окружными УВД и МЧС, — подчеркнул Валерий Виноградов.
Кроме того, начальник УВД по СВАО Василий Петрунин предложил создать единую бригаду для мониторинга, в которую войдут представители управ, полиции, МЧС, Росгвардии, ЧОПов и дружинники. (вт)
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