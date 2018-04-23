Сотрудники УВД и МЧС будут дежурить в Алтуфьевском заказнике 

Во время майских праздников Алтуфьевский заказник станет объектом пристального внимания со стороны стражей порядка. Они будут следить за тем, чтобы посетители не устраивали пикники с шашлыками, так как данная зона отдыха для этого не предназначена. Об этом на оперативном совещании сообщил префект СВАО Валерий Виноградов.
Работу по пресечению организации стихийных мест приготовления шашлыка должны вести совместно с окружными УВД и МЧС, — подчеркнул Валерий Виноградов.
Кроме того, начальник УВД по СВАО Василий Петрунин предложил создать единую бригаду для мониторинга, в которую войдут представители управ, полиции, МЧС, Росгвардии, ЧОПов и дружинники. (вт)