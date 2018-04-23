Куда прикатится «телега»

Конечно же, «великая битва» Роскомнадзора и «телеги» не имеет ничего общего со знаменитым полотном «Орки Мордора сражаются против свободы и святого либертарианца Павла Дурова».

На наших глазах разыгрывается довольно интересный пиар-кейс.

Да, Телеграм сделал себе репутацию на типа безопасных секретных чатах и количество его юзеров кратно увеличивалось после каждого демонстративного отказа Дурова сдать ключи ФБР или ФСБ . Однако это просто пиар.

Неужели вы думаете, что Дуров не сдает чаты экстремистов всесильным службам Штатов, у которых по всему миру разбросаны пыточные тюрьмы, а убить неугодного человека или устроить переворот в неугодной стране — раз плюнуть?

Аналогично, и с ФСБ. Да, Россия это 10 процентов от мировой аудитории Телеграма, но Дуров бизнесмен, ему и эти 10 процентов делают погоду. Администрация Телеграма вполне успешно выпиливает чаты и боты террористов и наркоторговцев. Интересно, как она узнает о содержимом секретного чата, который никто не может прочесть?

Когда Навальный вышел в Телеграм, администрация «телеги» забрала логин navalny, занятый уже каким-то политблогером и отдала Алексею. То есть, по беспределу решила ситуацию в пользу политического селеба, наплевав на простого юзера.

Во время беспорядков в Иране Телеграм блокировал каналы и чаты оппозиции якобы за «призывы к прямому насилию». И вообще для секретных чатов существуют узкоспециализированные мессенджеры с более сложной шифровкой, чем «телега». Signal, например.

Я думаю, мы видим либо банальную конкуретную борьбу, когда один из IT-гигантов пытается выжать ТГ с российского рынка, освободив место под свое приложение. Либо, что вероятнее, мы получим де-юре запрещенный, а де-факто работающий в России Телеграм, где все, восхищенные стойкостью Павла, будут не стеснясь писать, о чем угодно.

Дуров получит лишние пиар-бонусы, а товарищ майор будет радостно читать дурачков, верящих, что их прочитать нельзя, а администрация аппа свято хранит их переписку.