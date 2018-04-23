Куда прикатится «телега» 

Конечно же, «великая битва» Роскомнадзора и «телеги» не имеет ничего общего со знаменитым полотном «Орки Мордора сражаются против свободы и святого либертарианца Павла Дурова».
На наших глазах разыгрывается довольно интересный пиар-кейс.
Да, Телеграм сделал себе репутацию на типа безопасных секретных чатах и количество его юзеров кратно увеличивалось после каждого демонстративного отказа Дурова сдать ключи ФБР или ФСБ. Однако это просто пиар.
Неужели вы думаете, что Дуров не сдает чаты экстремистов всесильным службам Штатов, у которых по всему миру разбросаны пыточные тюрьмы, а убить неугодного человека или устроить переворот в неугодной стране — раз плюнуть?
Аналогично, и с ФСБ. Да, Россия это 10 процентов от мировой аудитории Телеграма, но Дуров бизнесмен, ему и эти 10 процентов делают погоду. Администрация Телеграма вполне успешно выпиливает чаты и боты террористов и наркоторговцев. Интересно, как она узнает о содержимом секретного чата, который никто не может прочесть?
Когда Навальный вышел в Телеграм, администрация «телеги» забрала логин navalny, занятый уже каким-то политблогером и отдала Алексею. То есть, по беспределу решила ситуацию в пользу политического селеба, наплевав на простого юзера.
Во время беспорядков в Иране Телеграм блокировал каналы и чаты оппозиции якобы за «призывы к прямому насилию». И вообще для секретных чатов существуют узкоспециализированные мессенджеры с более сложной шифровкой, чем «телега». Signal, например.
Я думаю, мы видим либо банальную конкуретную борьбу, когда один из IT-гигантов пытается выжать ТГ с российского рынка, освободив место под свое приложение. Либо, что вероятнее, мы получим де-юре запрещенный, а де-факто работающий в России Телеграм, где все, восхищенные стойкостью Павла, будут не стеснясь писать, о чем угодно.
Дуров получит лишние пиар-бонусы, а товарищ майор будет радостно читать дурачков, верящих, что их прочитать нельзя, а администрация аппа свято хранит их переписку.