В Радужном для инвалидов не нашлось мест на парковке

Фото с ресурса rostovgazeta.ru Прокуратурой города Владимира возбуждено дело об административном правонарушении в отношении руководителя управления административными зданиями ЗАТО город Радужный. Должностное лицо привлечено к штрафу из-за отсутствия парковочных мест для инвалидов на автостоянке у здания администрации.

Надзорный орган выявил, что на парковке, расположенной перед зданием администрации закрытого города, места для специальных автотранспортных средств инвалидов не определены. Отсутствует дорожная разметка и соответствующие знаки ПДД.

Согласно федеральному закону «О социальной защите инвалидов в РФ», на каждой стоянке, в том числе объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур должно быть выделено не менее 10% для парковки автотранспорта инвалидов и лиц их сопровождающих. Эти места не имеют права занимать другие транспортные средства. Данные парковочные места подлежат обозначению специальными дорожными знаками и разметкой.