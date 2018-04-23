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В Радужном для инвалидов не нашлось мест на парковке
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В Радужном для инвалидов не нашлось мест на парковке 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса rostovgazeta.ru  Прокуратурой города Владимира возбуждено дело об административном правонарушении в отношении руководителя управления административными зданиями ЗАТО город Радужный. Должностное лицо привлечено к штрафу из-за отсутствия парковочных мест для инвалидов на автостоянке у здания администрации.
Надзорный орган выявил, что на парковке, расположенной перед зданием администрации закрытого города, места для специальных автотранспортных средств инвалидов не определены. Отсутствует дорожная разметка и соответствующие знаки ПДД.
Согласно федеральному закону «О социальной защите инвалидов в РФ», на каждой стоянке, в том числе объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур должно быть выделено не менее 10% для парковки автотранспорта инвалидов и лиц их сопровождающих. Эти места не имеют права занимать другие транспортные средства. Данные парковочные места подлежат обозначению специальными дорожными знаками и разметкой.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города внесено представление главе администрации ЗАТО город Радужный.
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