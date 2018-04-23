Ещё
Рем Колхас выступит на Moscow Urban Forum в «Зарядье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Рем Колхас выступит на Moscow Urban Forum в «Зарядье» 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Крупнейший в мире урбанистический конгресс пройдет в концертном зале парка «Зарядье» с 17 по 22 июля. Тема этого года — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
Фото: Тимур Золотоев
Российские и международные эксперты — мэры, представители городских администраций, урбанисты, социологи и экономисты — обсудят, что отличает современные мегаполисы от городов будущего и какие запросы к среде формируют общество и бизнес.
Организаторы Moscow Urban Forum уже объявили имена трех первых спикеров. На конгрессе выступят сооснователь архитектурного бюро OMA Рем Колхас, вице-президент по работе с государственным сектором и коммунальными предприятиями Huawei Эдвин Диндер и CEO BlaBlaCar Фредерик Маззелла.
Колхас уже приезжал в Москву в этом году: в феврале он представил новую концепцию реконструкции Новой Третьяковки.
Moscow Urban Forum пройдет уже в восьмой раз. В прошлом году конференция проходила на ВДНХ, среди гостей были мэр Стамбула Топбас Кадир и главный планировщик Сингапура Лим Инг Хи. Всего в мероприятиях форума приняли участие 400 спикеров, в том числе 150 иностранных экспертов.
Strelka Magazine: последние новости
Студия Артемия Лебедева разработала концепцию жилых кварталов нового типа В Челябинске выпустят новую схему трамваев. Ее придумали дизайнеры из Студии Лебедева и Бюро Горбунова Храм, руины или платная парковка. Как сложилась судьба пяти советских кинотеатров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение186
Саргсян подал в отставку246
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир25
Кейт Миддлтон родила41
У россиян снова попросят денег252
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
02:35
Известного тенора обвинили в избиении ребенка
Шоу-бизнес Происшествия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение