Рем Колхас выступит на Moscow Urban Forum в «Зарядье»

Крупнейший в мире урбанистический конгресс пройдет в концертном зале парка «Зарядье» с 17 по 22 июля. Тема этого года — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

Фото: Тимур Золотоев

Российские и международные эксперты — мэры, представители городских администраций, урбанисты, социологи и экономисты — обсудят, что отличает современные мегаполисы от городов будущего и какие запросы к среде формируют общество и бизнес.

Организаторы Moscow Urban Forum уже объявили имена трех первых спикеров. На конгрессе выступят сооснователь архитектурного бюро OMA Рем Колхас , вице-президент по работе с государственным сектором и коммунальными предприятиями Huawei Эдвин Диндер и CEO BlaBlaCar Фредерик Маззелла.

Колхас уже приезжал в Москву в этом году: в феврале он представил новую концепцию реконструкции Новой Третьяковки.