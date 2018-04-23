Милонов увидел нарушение закона в открытии дома ЛГБТ-гордости к ЧМ-2018 в Петербурге

«Безусловно, они могут нарушить закон, потому что информация об этих домах может попасть к детям. Советую открыть такой дом, например, в городе Хельсинки , там их будут приветствовать, а в Петербурге это не приветствуется и запрещено. Они могут называть его как угодно. Я не понимаю, что такое ЛГБТ-гордость, это дом ЛГБТ-позора. Никакой гордости в Санкт-Петербурге по этому поводу не испытывают и испытывать не собираются».

Во время чемпионата мира-2018 в СПб будет работать дом ЛГБТ-гордости, который предназначен для обеспечения временного жилья для спортсменов, волонтёров и болельщиков с нетрадиционной сексуальной ориентацией. С 29 июля 2013 года вступил в силу закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.