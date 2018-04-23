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Минфин привел перечень ошибок в адресе продавца или покупателя, которые не влияют на вычет
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Минфин привел перечень ошибок в адресе продавца или покупателя, которые не влияют на вычет 

Время бухгалтера 1 час назад
Учитывая количество писем чиновников, где разъяснены нюансы заполнения показателя «Адрес» в счете-фактуре, этот вопрос крайне актуален сейчас для бухгалтеров. В свежем письме финансисты перечислили огрехи в данном реквизите, которые не повлияют на право на вычет у покупателя. А именно:
адреса контрагентов прописаны строчными буквами вместо заглавных; сокращены слова «город», «улица»; переставлено слово «область».
Причина банальна — эти огрехи не препятствуют проверяющим идентифицировать контрагентов, а также сумму и ставку налога. Какие еще ошибки не критичны в целях получения НДС-вычета смотрите здесь.
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Сегодня и завтра в ИФНС дни открытых дверей НДС-вычет при СМР можно переносить Неуплата НДС со ссылкой на письма Минфина и ФНС снимает все претензии
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