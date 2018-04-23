Минфин привел перечень ошибок в адресе продавца или покупателя, которые не влияют на вычет

Учитывая количество писем чиновников, где разъяснены нюансы заполнения показателя «Адрес» в счете-фактуре, этот вопрос крайне актуален сейчас для бухгалтеров. В свежем письме финансисты перечислили огрехи в данном реквизите, которые не повлияют на право на вычет у покупателя. А именно:

адреса контрагентов прописаны строчными буквами вместо заглавных; сокращены слова «город», «улица»; переставлено слово «область».

Причина банальна — эти огрехи не препятствуют проверяющим идентифицировать контрагентов, а также сумму и ставку налога. Какие еще ошибки не критичны в целях получения НДС-вычета смотрите здесь.