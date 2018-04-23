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Правительство США случайно опубликовало документы о психоэлектронном оружии
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Правительство США случайно опубликовало документы о психоэлектронном оружии 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Правительство США располагает огромным количеством секретов, но только истинный приверженец теории заговора мог предположить, что одним из этих секретов является «психоэлектронное» оружие. Об этом стало известно из информации, которую получила некоммерческая организация MuckRock, специализирующаяся на подаче запросов в правительственные структуры на получение официальной информации по различным вопросам с последующей публикацией полученных ответов. Дело в том, что MuckRock — вроде бы случайно — дополнительно получила таинственные документы о контроле над сознанием.
Журналист Кертис Уолтман обратился в Washington State Fusion Center (WSFC), который участвовал в совместной операции правоохранительных органов штата Вашингтон и федерального правительства, чтобы получить информацию об антифашистских и расистских экстремистских группах. Он получил ответы на свои вопросы, а также файл под названием «EM-effects on human body.zip» с перечнем документов.
Некоторые изображения, как представляется, являются фрагментом статьи из журнала Nexus, в котором освещался судебный процесс 1992 года, инициированный Джоном Сент-Клэром Акеви против Агентства национальной безопасности США. Акеви утверждал, что АНБ была причастна «к убийствам граждан США и проведению тайных операций по психологическому контролю и проведению экспериментов с их психическим здоровьем», предъявив соответствующие документальные доказательства.
Среди возможностей психоэлектронного оружия, указанных в документах: дистанционное гипнотизирование жертвы, принудительные спазмы мышц, болевые ощущения во всем теле, микроволновые ожоги, бессоница, спонтанные вспышки разрушительного поведения и многие другие.
Ясно, что федеральное правительство проводило подобные эксперименты, но представленные документы, по всей видимости, не являются официальными. Кертис Уолтман до сих пор не может понять, почему они были ему предоставлены, и почему правительство скрывает содержащуюся в них информацию. В свою очередь WSFC не отвечает на запросы на получение дополнительной информации.
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