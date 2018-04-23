«Миллион деревьев» в десятый раз: активные граждане приняли участие в юбилейном сезоне озеленения

Пришла весна, а значит и время сделать любимый город еще чище, еще зеленее. В минувшие выходные по всей Москве прошли традиционные субботники, а в рамках акции «Миллион деревьев» — уже десятая, юбилейная высадка деревьев и кустарников. В озеленении приняли участие и пользователи проекта «Активный гражданин», который поддерживает программу с 2014 года.

В выходные на улицах Москвы было шумно и весело — в преддверии майских праздников в столице проходят традиционные субботники. С каждым годом желающих «смахнуть пыль» с городских улиц, обновить и приукрасить собственный двор становится больше, а значит, и любимый город становится еще комфортнее и зеленее.

Весной этого года в рамках акции «Миллион деревьев» в Москве высадят около 4,5 тысяч деревьев и более 182 тысяч кустарников. Новые растения появятся на территориях социальных объектов и во дворах жилых домов по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».

«Городская акция «Миллион деревьев» в Москве проходит с 2013 года, а с мая 2014 года масштабную программу по озеленению города поддерживает проект «Активный гражданин». Горожане сами выбирают места для высадки и сорта растений. За время своего существования программа «Миллион деревьев» охватила более половины городских дворов — всего было высажено порядка 90 тыс. деревьев и около 1,9 млн кустарников. А за время голосований в «Активном гражданине» по решению участников проекта было высажено 19 268 деревьев и 674 587 кустарников в 7 911 дворах», — рассказывает председатель Комитета государственных услуг Шинкарук Елена Вячеславовна.

Последнее голосование в рамках акции в «Активном гражданине» проходило в два этапа. На первом участники выбирали дворы, в которых будет проходить посадка. Он завершился в июне 2017 года. В этом голосовании приняли участие 283 137 человек. 64,72% участников поддержали посадку деревьев и кустарников в своих дворах. В первом туре были отобраны дворы для новых посадок. На втором этапе, который прошел в декабре 2017 — январе 2018, по адресам, отобранным в первом туре голосования, были выбраны конкретные породы деревьев и кустарников. В этом этапе приняли участие 15 917 горожан. Самым популярным ответом стал бархат амурский — его выбрали 14,41% голосов, а 12,96% предпочли ель обыкновенную. Далее идет дуб, набравший 9,92% голосов, черемуха (9,88%) и рябина (9,84%). В топ-5 кустарников вошли сирень (29,75%), чубушник (13,52%), кизильник (12,43%), шиповник (9,19%) и барбарис (8,49%).

В эти выходные стартовал десятый юбилейный сезон озеленения в рамках акции «Миллион деревьев». Всего же до конца апреля в 1902 московских дворах будет посажено почти 3 тыс. елей, рябин, черемух и дубов, а также 132 тыс. кустарников — сирень, чубушник, кизильник и шиповник. Кроме того, во время весеннего сезона 430 новых деревьев и более 16,5 тыс. кустарников появятся на территории 80 образовательных учреждений. С полным списком адресов посадок можно ознакомиться на странице https://www.mos.ru/city/projects/mln-derevyev/

Жители не только выбрали адреса и породы растений, но и сами посадили их в своих дворах. Николай Масленников, участник проекта «Активный гражданин»: «На субботник меня заставил прийти гражданский долг. Хорошее это дело — деревья сажать, ведь все мы хотим, чтобы в городе было больше кислорода, чтобы он был ухоженным и красивым, и самым лучшим».

Еще одна участница проекта Алла Ульянова пришла со своей семьей: «В проекте я с самого начала и больше всего меня волнуют голосования по вопросам благоустройства дворов. На субботник я пришла с сыновьями, у одного из них сегодня день рождения. Мы счастливы, что совсем скоро под нашими окнами зазеленеют молодые деревья, и особенно рада, что среди них мы посадили сосны».

А некоторые активные граждане принимают участие в акции «Миллион деревьев» уже не в первый раз: «Я активный участник проекта и на субботниках появляюсь регулярно. Несколько лет назад участвовала в посадке сирени, она уже совсем подросла и даже зацвела. А вот каштан, который посадили по решениям активных граждан, к сожалению, сломали. Теперь хотим посадить в нашем районе побольше хвойных, чтобы в Новый год можно было водить хороводы и создавать праздничное настроение», — рассказывает Оксана Гаязова.

Следующее голосование в проекте откроется после завершения весенних посадок, в середине-конце мая 2018 года — активные граждане будут выбирать адреса для озеленения дворов уже весной 2019 года.